Venerdì 1° settembre 2017. La campagna acquisti estiva dell'Inter si è appena conclusa il giorno prima, con l'arrivo del giovane francese Karamoh dal Caen. Ma il mercato non dorme mai e gli osservatori del club nerazzurro sono sempre sui campi in giro per il mondo a caccia di nuovi talenti da scoprire. Allo 'Stade Francis Le Basser' di Laval si gioca un'amichevole tra nazionali Under 21: Francia-Cile. Finisce in parità: 1-1, con José Pablo Monreal che risponde all'iniziale vantaggio dei padroni di casa segnato da Amine Harit.



BAMBA - Sul taccuino degli scout interisti ci sono due francesi classe 1996: il difensore centrale Mouctar Diakhaby del Lione e l'attaccante esterno Jonathan Bamba. Quest'ultimo è in scadenza di contratto a giugno 2018 col Saint-Etienne e quindi, in caso di mancato rinnovo, da gennaio sarà libero di firmare con un altro club in cui trasferirsi a parametro zero il prossimo 1° luglio. In questa stagione ha già segnato 5 gol in Ligue 1, saltando due partite perché la dirigenza lo aveva messo fuori rosa per via della questione contrattuale.



MORALES - Dall'altra parte al quarto d'ora della ripresa il Cile sostituisce l'autore del gol con un attaccante più giovane di tre anni: Ivan Morales. Classe 1999, gioca in patria con il Colo Colo, dove finora ha segnato 3 gol su 5 presenze in campionato. Veloce, tecnico e forte fisicamente: cattura subito l'occhio degli 007 nerazzurri, che da allora iniziano a seguirlo con interesse. Sulle sue tracce ci sono già i tedeschi di Borussia Monchengladbach e Colonia. Sotto contratto fino al 2022, ha una clausola di rescissione da 5 milioni di dollari.