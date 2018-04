In inferiorità numerica e sotto di un gol, l'Inter mostra un carattere inaspettato. Questo l'aspetto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come l'emergenza non abbia gravato sulla gara dei nerazzurri.



“Per dirla tutta, Spalletti aveva cominciato proprio bene. Mediana affollata da Candreva, accentrato per comporre un quadrilatero anti-Pjanic, e Cancelo che si trasformava in ala destra. Circolazione veloce di palla e uomini, anticipi, furia come il tecnico aveva promesso. Il tutto confermato anche con il 4-1-3-1 d’emergenza e sublimato dall’1-1 di Icardi e dal 2-1 con l’autogol di Barzagli. Tante le colpe della difesa bianconera, ma tanti i meriti dell’Inter”.