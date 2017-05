L'Inter non punta più su Jeoffrey Kondogbia e lo ha fatto sapere anche all'entourage del calciatore, che ormai da qualche settimana si è messo alla ricerca di qualche offerta da presentare al club nerazzurro. Questo è l'ultimo aggiornamento di mercato per quanto riguarda l'ex centrocampista del Monaco, che con Stefano Pioli, almeno inizialmente, aveva dato qualche segnale di ripresa, salvo poi riproporre prestazioni nettamente al di sotto delle aspettative che la società di corso Vittorio Emanuele riponeva in lui.



TANTE IDEE - Qualche settimana fa, Paolo Schiavone, che fa parte dell'entourage che cura gli interessi del calciatore francese, aveva strizzato l'occhio al Napoli, smentendo poi le parole da lui stesso rilasciate. Sintomo di come la situazione legata a Kondogbia sia tutt'altro che lineare e come anche la serenità del calciatore sia in questo momento minata dalle troppe voci di mercato che inevitabilmente lo riguardano.



IN PANCHINA - Nelle ultime settimane, Kondogbia è finito in panchina ai danni di Marcelo Brozovic. Un altro di quelli sul mercato, ma che l'Inter spera di mettere in vetrina. La circostanza potrebbe ripetersi anche domenica a Genova, dato che in allenamento Stefano Pioli lo ha nuovamente schierato tra le riserve. Per Kondogbia, insomma, non è un momento semplice, ma la sensazione è che anche tra qualche mese, quando dovrà trovare una nuova sistemazione, le cose non saranno così semplici.



UNICA SOLUZIONE - Lo scoglio più arduo da superare è quello relativo alla valutazione del calciatore. L'Inter non potrà permettersi minusvalenze e a giugno Kondogbia sarà a bilancio per 25,5 milioni di euro. Una cifra che vale come deterrente per chi volesse credere in lui, soprattutto in virtù dell'alto ingaggio del calciatore, che contribuisce a rendere il tutto ancora più complicato. La soluzione migliore, per l'Inter e per chi dovesse decidere di investire su Kondogbia, sarebbe quella del prestito con obbligo o diritto di riscatto al 2018, quando il suo valore a bilancio sarà di poco superiore ai 17 milioni di euro.