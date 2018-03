L'addio di Sabatini non cambierà le cose, il ridimensionamento aveva già avuto origine in estate. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Suning abbia dovuto rallentare il processo di crescita dell'Inter.



“E il leone si mise a ruggire. Il divorzio da Fabio Capello e da Walter Sabatini ha portato Suning in prima pagina anche con ipotesi di disimpegno, di fallimento del progetto, intenzione di non spendere sul mercato e possibilità di vendita dell’Inter. E allora il colosso di Nanchino - appunto rappresentato da un leone nel logo aziendale - si è deciso a rispondere. In effetti nulla è sostanzialmente cambiato con il divorzio da Sabatini. Un ridimensionamento del progetto era semmai apparso inevitabile da luglio, tra freno di Pechino agli investimenti all’estero e obbligo di rispettare i paletti del fairplay finanziario Uefa. Ma Suning - che pure ha fatto i suoi errori da noviziato, Gabigol e Joao Mario in primis - non si tira certo indietro e nell’Inter ha già investito centinaia di milioni, di cui 120 solo nell’ultimo mercato estivo. Ora - per i motivi di cui sopra - ha dovuto frenare e farà più fatica a mantenere l’impegno di riportare l’Inter tra i top club del mondo”.