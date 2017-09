, ieri quinto in Moto GP ad Aragon meno di un mese dopo la frattura di tibia e perone. Con 16 punti (+5 rispetto all'anno scorso) raccolti sui 18 disponibili nelle prime sei giornate di campionato, la squadra sta già superando i propri limiti. Evidenziati nelle ultime tre partite: consono arrivati 7 punti, ma non ci sarebbe stato nulla da dire se ne fossero arrivati solo 2., perché i nerazzurri stanno giocando con unoche l'anno scorso non c'era. Vedere per credere (nella GALLERY) ilnella propria area di rigore. Il capitano dà l'esempio, tutti si sacrificano per il bene comune e non a casodi gioco, sintomo di un gruppo che non molla mai.ha ammesso: "Il. Contro squadre che corrono tanto e si chiudono bene dietro, bisogna fare meglio sulla, creare spazi e buttarcisi dentro. Il pubblico ci vuole bene e ci sta aiutando".- Vero, lo dimostrano i. Che hanno tutto il diritto di fischiare o applaudire (che) chi e quando vogliono, però bisogna mettersi d'accordo. Perché è un controsenso prendersela sia con i giocatori che effettuano dei retropassaggi per far ripartire l'azione da dietro con (troppa?) calma, sia con chi cerca la giocata più complicata per velocizzare il gioco o saltare l'uomo nell'uno contro uno (a volte riuscendoci e altre no) come- Il pubblico è più paziente e comprensivo con gli ultimi arrivati. Basti pensare a, anche se la sensazione è che il brasiliano ex Nizza stia esaurendo i bonus a disposizione. L'altro terzino(nella GALLERY si può ammirare l'imperdibile espressione dimentre lo abbraccia) ha segnato ildiventando il salvatore della patria, ma prima anche lui era tra i bersagli preferiti delle critiche dei tifosi. Sarà un caso, ma il suo colpo di testa vincente è arrivato su un- Chiusura in bellezza con un'altra nota lieta:. Il 25 settembre 2016 l'Inter pareggia in casa col Bologna e, in questa rubrica, raccontiamo così la sua prima alla Scala del calcio: Fenomeno da baraccone . "Numerosi tifosi smettono di guardare la partita per seguire il riscaldamento di Gabigol, che li saluta mandando baci alla folla in festa. Il suo ingresso in campo viene accompagnato dagli 'ooohhh...' del pubblico, addirittura qualcuno arriva a rimproverare il portatore di palla per non avergliela passata subito e poi lui carica la curva andando a battere un calcio d'angolo".- Presentato in pompa magna il giorno del 40esimo compleanno dinel palazzo dello sponsor che (20 anni prima) contribuì a portare il Fenomeno da Barcellona a Milano, Gabriel Barbosa è stato schiacciato dalla pressione. Arrivato dal(con cui ha segnatosu 83 presenze nel campionato brasiliano) perdi euro e messo sotto contratto fino al 2021 con un ingaggio da, da colpo di mercato è diventato una macchietta. Adesso è in prestito con diritto di riscatto al, dove finora ha giocato solonel campionato portoghese e altrettanti in Champions League.ha imparato la lezione e quest'anno ha accolto quasi a luci spente un altro giovane talento.(classe 1998), autore diin 35 presenze nel campionato francese, è arrivato dalperdi euro e ha firmato un contratto fino al 2021 con un. Come Gabigol, è entrato negli ultimi 20 minuti della sesta giornata e ha tentato un tiro. Giocando 15 palloni, 4 in meno del brasiliano, ma con maggiore precisione nei. In fondo alla GALLERY si possono vedere i. Ora l'importante è lasciarlo crescere con calma senza caricarlo di troppe aspettative, anche se il ragazzo ha dimostrato subito di avere personalità.@CriGiudiciGABIGOL IN INTER-BOLOGNAKARAMOH IN INTER-GENOA