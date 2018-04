Ciro Immobile è a Milano ma, almeno per ora, il mercato non c'entra. L'attaccante della Lazio e protagonista di una stagione di altissimo livello non è un obiettivo di mercato né dell'Inter, né del Milan e il viaggio nel capoluogo milanese è puramente di piacere.



La splendida moglie e compagna Jessica Melena ha infatti trascinato il bomber della Lazio in visita turistica a Milano con tanto di foto in piazza Duomo nel suo giorno libero post-vittoria sulla Sampdoria. I due sono innamoratissimi e seguitissimi sui social, ma la splendida Jessica incanta in ogni città. Eccola nella nostra gallery.