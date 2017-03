Il turno di Serie A non si è ancora concluso, ma la Juve ha fatto il suo dovere venerdì e ora si concentra già sulla prossima sfida di Champions League, contro il Porto. I bianconeri, forti del risultato dell'andata, devono mantenere alta la concentrazione e giocare al meglio. Per farlo, Allegri schiererà i migliori, ovviamente, e ha ancora dei dubbi, che verranno sciolti nei prossimi giorni. Il primo riguarda la fascia destra: Dani Alves o Lichtsteiner? Il secondo è ancora in vantaggio, ma il brasiliano recupera posizioni. E Chiellini riprenderà il suo posto da titolare? Poi c'è il dubbio Marchisio, in panchina contro il Milan. Un segnale in vista della titolarità europea?