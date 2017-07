Finalmente il giorno di Bernardeschi è arrivato in casa Juve. Definito l'affare sulla base di un'offerta da 40 milioni più il 10% sulla futura rivendita con tetto massimo di 5 milioni, concludendo una trattativa imbastita da tempo come anticipato da Calciomercato.com negli scorsi mesi (leggi qui). Bernardeschi è il quarto colpo dopo quelli di Szczesny, De Sciglio e Douglas Costa, senza dimenticare quello perfezionato in primavera di Bentancur. E il mercato della Juve non finisce qui: ora tutti gli sforzi saranno rivolti al centrocampista (leggi qui), portando avanti parallelamente tutte le piste in uscita (Rincon, Lemina ma anche Lichtsteiner) con il grande obiettivo che ora si trasforma nella conferma di Alex Sandro. Ma da qui al 31 agosto, poi, non bisognerà perdere di vista tutte quelle occasioni 'marottiane' da poter cogliere al volo: che assumano i contorni magari di Keita. Il punto sul mercato bianconero tra entrate e uscite nella chat di Nicola Balice, inviato Juve di Calciomercato.com.