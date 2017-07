Douglas Costa, Szczesny, De Sciglio e – in dirittura d'arrivo – Bernardeschi. Poi le attenzioni di Marotta e Paratici si rivolgeranno quasi completamente sul centrocampista per completare l'elenco base degli obiettivi di mercato, al netto di eventuali altre partenze o di occasioni da cogliere al volo. Una casella, quella del centrocampista, da riempire con un profilo di assoluto valore e senza fretta, valutando da ogni angolatura tutti i profili fin qui trattati e quelli che potrebbero diventare disponibili da qui in futuro. Si parte e riparte da uno Steven N'Zonzi sempre in stand-by: accordo raggiunto col giocatore, chiare le condizioni imposte dal Siviglia (40 milioni della clausola da poter dilazionare nel pagamento) con la Juve che continua a guardare altrove prima di convincersi ad accettarle. Il franco-congolese è tra i preferiti di Max Allegri, che pure continua ad avere Nemanja Matic in cima alla lista dei propri desideri. In tal senso proseguono i contatti con l'entourage del giocatore, ancora in questi giorni Paratici ha incontrato Giuseppe Riso che ha confermato l'intenzione di Matic a sposare la causa bianconera, per un matrimonio ancora ostacolato dalle alte richieste di un Chelsea che attualmente non sembra disposto a scendere sotto i 40 milioni pur avendolo messo sul mercato e nonostante vada raffreddandosi la pista che lo condurrebbe eventualmente allo United: la Juve ci prova, aspettando che le richieste londinesi possano abbassarsi e preparando una prima offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni più bonus.



EMRE CAN E MATUIDI - Se Allegri vota Matic, la dirigenza bianconera spera in un colpo di maggior prospettiva: quello che porta ad Emre Can. Il Liverpool fa muro, insiste per il rinnovo proponendo un contratto a cifre stellari ed un ruolo centrale nel progetto di Klopp, confidando di poterla risolvere eventualmente anche a stagione in corso. In casa Juve al contrario arrivano segnali che possano far ben sperare riguardo la volontà di Emre Can di lasciare Liverpool, confidando in un mancato rinnovo che possa far scendere a miti consigli il club inglese per poi tentare l'affondo. In tutto questo c'è sempre il progetto di Mino Raiola di spostare dal Psg a Torino il suo pupillo Blaise Matuidi, lo stesso centrocampista francese ha rilasciato dichiarazioni più che possibiliste lasciando ancora tutto aperto. Resta però una distanza piuttosto ampia tra domanda e offerta, la Juve sembra disposta ad approfittare eventualmente solo di prezzi da saldo che possano portare l'operazione Matuidi non oltre i 15 milioni di euro nonostante una richiesta decisamente più alta del Psg con Al Khelaifi ancora gelido all'idea di trattare con i bianconeri. E se per Renato Sanches il Bayern fissa il prezzo anche per Milan e altre rivali, tornata d'attualità la pazza idea Milinkovic-Savic con quel fattore Lotito che spaventa più dei 50 milioni di valutazione (leggi qui). Prima Bernardeschi poi il centrocampista: si lavora, tanto ma senza fretta. Imperativo non sbagliare il colpo.



@NicolaBalice



