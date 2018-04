Emre Can dentro o fuori. La risposta del tedesco è data per imminente. In teoria il centrocampista del Liverpool con il contratto in scadenza a giugno avrebbe tempo fino al 30 del mese (lunedì prossimo), ma stando a quanto filtra dalla Germania qualcosa di importante potrebbe succedere entro metà di questa settimana, forse già nelle prossime 24-48 ore. Emre Can si 'tormenta' ormai da mesi col dubbio Juventus o Bayern Monaco (il Real Madrid si è raffreddato negli ultimi tempi) e il momento di tirare le somme è arrivato. Secondo Tuttosport, recentemente ai bianconeri sono arrivati dei segnali positivi, ma non ancora definitivi. Segnali che hanno aumentato l'ottimismo dei dirigenti, però sempre prudenti sulla questione.



Emre Can in autunno si è spinto parecchio avanti con la Juventus, salvo poi chiedere tempo per pesare pro e contro delle offerte più ricche che nel frattempo gli erano arrivate. Il maggior concorrente dei campioni d'Italia è il Bayern Monaco, che per i tedeschi è una sorta di club calamita. Se Emre Can ha qualche dubbio è perché in Baviera ha già giocato da giovane (era nella rosa dell'ultimo triplete), salvo poi prendere altre strade: prima il Bayer Leverkusen e poi il Liverpool. Beppe Marotta e Fabio Paratici andarono vicini a ingaggiarlo già ai tempi di Leverkusen e la scorsa estate hanno provato (senza successo) a ottenere il sì dei Reds calando sul tavolo 30-35 milioni. Precedenti a cui Emre Can non è insensibile. Il 24enne di origini turche ha capito perfettamente l'ambizioso progetto juventino e il ruolo da protagonista che i dirigenti campioni d'Italia hanno in mente per lui.



Garanzie, sull'ambiente bianconero, le ha avute anche da Sami Khedira, che non perde occasione per sottolineare come Emre Can sarebbe un acquisto perfetto per la Juventus. Al Bayern Monaco, dove a parametro zero si sono già assicurati anche il compagno di Nazionale Leon Goretzka, il centrocampista del Liverpool avrebbe meno certezze di essere titolare. Non sono dettagli e il Nazionale di Low, al momento fermo per un infortunio alla schiena, sta soppesando i pro e i contro consigliandosi quotidianamente con le persone a lui più vicine. A partire dal suo entourage, che spinge per il trasferimento alla Juventus per almeno due motivi: i bianconeri sono considerati la tappa ideale, soprattutto in virtù dei precedenti decolli dei vari Pogba, Morata e Dybala. E cambiare programmi dopo la parola data in precedenza non è vietato ma neanche bellissimo.



Marotta e Paratici sperano di poter inserire il nome di Emre Can nel campetto 2018-19 già nelle prossime ore. Ma in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del giocatore, nel quartier generale juventino si continua a lavorare su profili alternativi. La lista dei centrocampisti è variegata sia a livello di caratteristiche e sia a livello di possibilità di riuscita dell'operazione. Si va dal suggestivo ritorno di Paul Pogba (Manchester United) al sogno Milinkovic-Savic (Lazio), passando per i 2019' di lusso Adrien Rabiot (PSG) e Aaron Ramsey (Arsenal). Tutti giocatori in lista e già oggetto di qualche contatto. I primi due sono molto complicati, ma nessuno dei quattro è impossibile a prescindere.