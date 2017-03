Poche ore, poi sarà tutto più chiaro. Alle 12 la Juventus conoscerà il nome del suo ostacolo nei quarti di finale di Champions League.delle altre. Ma chi vuole evitare la Juventus? Barcellona e Real Madrid hanno le idee chiare:. Secondo il Mundo Deportivo bluagrana e merengues preferiscono affrontare Allegri e Ancelotti piuttosto che sfidarsi o trovarsi di fronte l'Atletico Madrid di Simeone. Anche Zidane, intervistato da Repubblica, non scarta i bianconeri: "A questo punto del torneo sono tutte temibili, se capitasse la Juve sarebbe emozionante".La Juve non è un incubo, insomma, non per Arrigo Sacchi, che intervistato da La Stampa ha detto la sua: "Ma Allegri non deve pensare a gestire le partite".