Marko Pjaca andrà via dalla Juve in prestito. Lo hanno anche confermato sia Max Allegri che Beppe Marotta negli scorsi giorni, certificando le voci rimbalzate poco prima. Una situazione quindi completamente ribaltata rispetto ad appena un paio di settimane fa. Quando Pjaca era tornato completamente a disposizione della prima squadra, convinto di potersi giocare un posto e di trovare collocazione anche in lista Champiosn. “Rimane, non ha paura della concorrenza di nessuno”: questo in sintesi il Naletilic pensiero, agente di Pjaca intervistato in esclusiva da Calciomercato.com. Poi però è cambiato repentinamente tutto. Convocato a Bologna per la prima volta, Pjaca si aspettava di trovare spazio almeno contro il Genoa in Coppa Italia. Così però non è stato, con relativo confronto che ha portato alla decisione comune di rimandare l'inserimento di Pjaca nelle rotazioni, già intasate, dell'attacco bianconero.

FORCING SCHALKE – Vorrebbe la Juve optare per un prestito in Italia: la Fiorentina è stata la prima a farsi sotto, proposta respinta al mittente quando i piani erano diversi. Ora ci sono Sassuolo e Atalanta in coda, ma la volontà del giocatore è quella di andare all'estero in una piazza importante, soluzione che difficilmente però potrebbe concretizzarsi secondo un prestito secco. Dettagli non di poco conto, sui quali si lavorerà nelle prossime settimane. Intanto le richieste pervenute per Pjaca sono tante e importanti: Zenit, Monaco, Borussia Dortmund. Ma anche e soprattutto Schalke 04. Da Gelsenkirchen si stanno muovendo i passi più decisi, l'affare Howedes ha sbloccato un rapporto gelido come quello con la Juve dopo i colpi sfumati Draxler e Kolasinac. Il pressing dello Schalke è insistente, negli scorsi giorni i contatti tra le parti si sono susseguiti segnando un netto vantaggio sulle rivali per vincere la corsa verso Pjaca. Pronto a tornare protagonista sul mercato prima, sul campo poi.



@NicolaBalice