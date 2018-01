La Juventus accelera per Pietro Pellegri: come si legge su La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno avuto un nuovo contatto con il Genoa per l'attaccante classe 2001 a margine della sfida di ieri sera all'Allianz Stadium. In estate non è escluso che il cartellino di Stefano Sturaro venga ceduto ai rossoblù come contropartita nell'affare per il baby-talento.