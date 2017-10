David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, svela un retroscena di mercato ai microfoni di AS: "Quando Capello è tornato al Real Madrid, nel 2006, i Blancos mi hanno contattato. La Juve era nel bel mezzo di una crisi amministrativa. C'erano alcuni giocatori decisi a rimanere, come Del Piero, Buffon o me. Dobbiamo ringraziare alcuni valori che ci sono stati trasmessi".