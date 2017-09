Bene così. Vincere la partita dopo la sosta per le nazionali non è mai facile. Anzi. Soprattutto contro una squadra ostica e ben messa in campo come il Chievo Verona.Allegri ha scelto bene il turnover, come da noi invocato , ed ha provato per la prima volta il 433 ( cambio di modulo necessario vista la campagna acquisti effettuata) con risultati alterni come però non poteva esser altrimenti vista la novità tattica, che ovviamente richiederà il tempo giusto per acquisire i meccanismi necessari.che, con 2 recupera palloni piazzati al suo fianco come Sturaro e Matuidi, ha disputato una delle sue più belle prestazioni in maglia bianconera.. Mandzukic è rimasto un pò spiazzato dal nuovo ruolo mentre Douglas Costa avrà bisogno sicuramente di tempo per inserirsi nei meccanismi del calcio italiano; Higuain nel primo tempo ha sofferto invece soprattutto la mancanza dei dialoghi con Dybala.segno del rinnovamento necessario e del tempo che passa inesorabile.; nonostante l'ha indossato con grande orgoglio la fascia di capitano onorandola per l'intera sfida., da possibile vittoria sofferta a certa vittoria in scioltezza,, indubbiamente il giocatore più forte dell'intera rosa bianconera. L'abbiamo scritto più volte nel corso dell'estate anche per far passare alla proprietà bianconera qualsiasi voglia di fare cassa pure con la Joya.. L'azione del 2-0 di Higuain e il 3-0 a sua firma certificano ancora una volta di più, se ancora ve ne fosse bisogno, quanto il fantasista argentino sia indispensabile per questa Juventus.E allora lunga vita a Dybala in maglia bianconera.Martedì sera riparte la Champions League.(largamente inseguito per tutta l'estate) e vogliosi di vendicare l'eliminazione della scorsa stagione anche se ormai orfani di Neymar,, con quest'ultimo già in forma top e pronto a ricevere quello che sempre più in Argentina viene considerato il suo erede. Ne vedremo delle belle. Banale e scontato scrivere che per la Juventus sarebbe fondamentale iniziare il girone con un risultato positivo e allora che vinca il migliore!@stefanodiscreti