Minuto 71 di Milan-Verona, dalla panchina dei rossoneri, avanti già per 3-0, si alza ancora una volta Nikola Kalinic pronto a prendere il posto di un positivo (e ancora in gol) Patrick Cutrone. San Siro fischia, senza pietà, senza remora alcuna, l'attaccante croato che non è proprio riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. Il rapporto fra la punta ex-Fiorentina e la tifoseria è ai minimi storici, così come lo è quello con Gattuso e la società che, non a caso, continuano a parlare di un rinforzo necessario al centro dell'attacco.



TENTATIVO SCHALKE - Anche nella testa di Kalinic sta iniziando a prendere corpo l'idea di un addio con la chance del Mondiale di Russia con la Croazia che rappresenterà la vera vetrina internazionale per potersi mettere in mostra alla ricerca di un nuovo club. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com lo Schalke 04 sta già pensando a lui, ma per poter acquistarlo dal Milan servirà un'offerta importante.



QUANTO COSTA? - Il Milan la scorsa estate lo ha infatti acquistato in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Kalinic ha inoltre firmato un contratto quadriennale in scadenza 30 giugno 2021, il che complica anche la gestione degli ammortamenti a bilancio. Di fatto per poter cedere Kalinic senza fare minusvalenza il club rossonero non potrà accettare un'offerta inferiore ai 20 milioni di euro. Tanti per un giocatore da 5 gol stagionali, troppi per un club come lo Schalke 04 che tende a non spendere, anzi tende a vendere sul mercato.



