ESports e calcio virtuale, un movimento che cresce e che vede l'Italia sempre più protagonista: non solo i nostri Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci e Mattia 'Lonewolf92' Guarracino, sono tanti i pro gamer che si stanno facendo strada su FIFA18. 'La cantera di CM' è dedicata proprio a loro: una rubrica per scoprire e seguire i player che si mettono in evidenza e lottano per qualificarsi alle prossime finali mondiali.Andare oltre al muro che separa storicamente due modi diversi di vedere il calcio virtuale e imporsi in entrambi i mondi: tanti giocatori negli anni sono passati dalla franchigia dia quella die viceversa, ma pochi possono dire di essere riusciti ad imporsi a livello competitivo su entrambi i titoli.: 30 anni quest'anno, di Roma,(questo il suo nickname), con un palmares da urlo (per nove anni sempre qualificato alle finali nazionali, campione italiano di A.N.G.I. nel 2010, vice campione italiano PES League nel 2011, campione italiano online nel 2012, qualificato agli europei nel 2013, campione italiano a squadre - clan che prevede la collaborazione di cinque giocatori - nel 2011, 2015 e 2016, e tanti altri tornei circa una trentina i trofei in bacheca), per poi decidere di reinventarsi su un altro titolo. Regoli si racconta a CM, tra passato, presente e ambizioni future."Ho iniziato con un torneo iniziato vicino a casa, mi ha convinto mio fratello ad andarci. In verità non ho giocato, sono andato per vedere chi c'era e c'era il campione italiano, io ho solo guardato perché avevo paura di non essere all'altezza. Ho capito il livello e due settimane dopo mi sono buttato, ma sono stato eliminato subito. Da lì però ho iniziato, ho conosciuto il campione italiano (Tigermask) che mi ha insegnato le basi di come si comporta un pro-player e il torneo dopo sono arrivato secondo. Dall'anno dopo ho cominciato a girare tutta Italia ed è partito tutto"."I primi tornei di PES che facevo, tutti avevano un nickname, io no. Tutti mi chiedevano il nickname e io davo il nome, ma tutti ricordavano solo i nickname. Allora ho detto 'ne voglio uno', ma lo volevo simpatico, non inglese e aggressivo come tutti gli altri. Ho pensato: 'Così uno sente il nome simpatico e abbassa la guardia'. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa, da lì in poi tutti l'hanno ricordato. E all'inizio abbassavano davvero la guardia! (ride, ndr)"."La più forte che ho avuto è stata quella del: era il Real di Higuain, Ronaldo, Benzema, van Nistelrooy... La più forte che ho usato. E ho buttato la finale con un retropassaggio al portiere"., dal 2015 ho sempre usato il Bayern e con lui si tirava a giro anche da centrocampo"."Ho deciso di cambiare perché era finita la competizione dei tornei dal vivo, di cui sono sempre stato un amante. Dal 2017 la PES League ha deciso che le competizioni fossero soltanto online, due tipi per qualificarsi ai mondiali. Da lì con tutto il mio team nel 2012 sono passato a Fifa con la modalità Pro Club. All'epoca la mia squadra si chiamava Ordine dei Cavalieri e ora è passata al. Ho iniziato con Emiliano Spinelli, che ora è giocatore singolo del team Mkers"."Il primo mese traumatico: tutto diverso, dal dribbling al modo di giocare e al tiro, non segnavo mai! E' stato come ricominciare da zero, o quasi, avendo comunque un'abilità dietro. Nel giro di un mese ho iniziato anche a giocare singolo, confrontandomi poi con altri pro-player sono migliorato. Nel 2017 ho disputato il mio primo torneo su Fifa, sono arrivato ai quarti finale. Poi ho conosciuto il presidente di Successful Career eSports e ho collaborato con loro fino a dicembre 2017: con loro ho organizzato vari tipi di tornei dove ho conosciuto anche i pro-player di Empoli e Cagliari e con i quali mi sono allenato. Poi ho fatto i tornei di Nova Cup di doppio (2vs2) dove sono arrivato ai quarti, e mi sono qualificato alle fasi finali di settembre. Lì ho vinto il doppio e sono uscito ai rigori ai quarti di finale nel singolo. Ho anche fatto da organizzatore di tornei a Brescia e Bergamo ad esempio"."Adesso mi divido con il lavoro (direttore di un punto vendita supermercato), ma ovviamente il tempo è molto limitato. Ora gioco di più a FUT Champions, faccio sempre 29-30 ma non giocando tutte le partite. Non mi lamento però: per le ore che gioco e per quanto ho giocato a Fifa rispetto a PES mi ritengo sopra la media"."Dirò la verità, sono stato fortunato: ho trovatoall'inizio, l'ho venduto ae ho fatto subito una squadra cone vari. Raggiungendo sempre il livelo Fuoriclasse a FUT Champions poi, mi sono fatto una buona squadra fino a dicembre. Lì ho interrotto per questioni lavorative e ho ripreso a febbraio. Ora ho cinque icone (),che è il mio giocatore preferito.91 ebirthday mediano"."Vorrei partecipare a qualche torneo Gfinity (circuito nel quale si confrontano grandi pro player italiani e internazionali) e dare fastidio, almeno arrivare in semifinale"."Tifoed è stata una settimana meravigliosa per me: la qualificazione, laeliminata che mi ha fatto contento... Per l'eliminazione dellainvece mi è un po' dispiaciuto"."Prima avrei dettoti, ora è un po' meno facile (ride, ndr). In questa Romaè il mio preferito e per questo l'ho preso anche a Fifa. Dove lo metti gioca bene, si impegna, rivedo in lui me stesso quando ero più giovane"."Spero solo non segni Salah, è la cosa principale (ride, ndr).".@Albri_Fede90