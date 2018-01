Chi vorrà Suso dovrà trattare con il Milan e non potrà avvalersi della clausola rescissoria presente nel suo contratto. L'attaccante spagnolo è corteggiatissimo soprattutto in Premier League, ma non esiste, almeno per gennaio, una scappatoia che permetterà a chi lo vorrà di bypassare la volontà del club rossonero.



LA CLAUSOLA NON VALE A GENNAIO - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport al momento della firma dell'ultimo rinnovo contrattuale, il Milan ha concesso a Suso l'inserimento di una clausola rescissoria variabile. 40 milioni in caso di mancata Champions League, 50 milioni se il club rossonero dovesse centrare l'accesso alla competizione. Una clausola che il Liverpool stava pensando di sfruttare per il post-Coutinho, ma che non è valida nel mese di gennaio e si attiverà soltanto a stagione conclusa.



SUSO NON SI VENDE - Nella giornata di ieri il sito ufficiale del club nella sua rassegna commentata ha confermato che, ad oggi, la volontà del Milan è quella di non cedere la propria stella. I problemi economici di Yonghong Li, il rifinanziamento con Elliott e la prossima sanzione della Uefa per il fair play finanziario potrebbero però convincere i rossoneri alla cessione in caso di offerta folle. "Non si vende per neanche 80 milioni". Un messaggio di permanenza che potrebbe essere interpretato, in realtà, come la più veritiera valutazione che il Milan fa oggi del suo cartellino.