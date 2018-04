Da molti viene considerato il più promettente talento del calcio balcanico: è parecchio tempo che laha posato gli occhi su Lovro, trequartista classe 1998 di proprietà della. Il calciatore piace a numerose società europee, ma i blucerchiati stanno lavorando al suo acquisto ormai da un anno e mezzo , e il giocatore stesso avrebbe espresso il suo desiderio di provare un'esperienza all'estero. Da Corte Lambruschini sono in prima linea per accontetarlo, nonostante la volontà della Lokomotiva, che vorrebbe cederlo all'altra società di Zagabria, la Dinamo.Recentemente secondo gianlucadimarzio.com ci sarebbero stati nuovi contatti tra la dirigenza doriana e il club proprietario del cartellino, e a Genova sperano di chiudere a stretto giro di posta. La Samp ha messo sul tavolodi euro, una cifra che non convince pienamente la Lokomotiva, dal momento che i croati chiedono di più. La trattativa però procede, e la Samp si sente vicina alla chiusura. Il profilo di Majer potrebbe rivelarsi ideale per sostituire Dennis Praet, in caso di addio del belga in estate.