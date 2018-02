Protagonista del mercato... a sorpresa. C'è chi dice no: Simone Verdi si è preso le copertine di gennaio per il gran rifiuto al Napoli, la voglia di rimanere al Bologna e di essere centrale nel progetto rossoblù ha preso il sopravvento, dopo settimane di trattative non si è riusciti a convincere Verdi ad accettare la corte di Sarri. Eppure, il destino di Verdi da qui alla prossima estate è ancora una volta tutto da scrivere: le voci sulla Juventus continuano, da quando Simone ha fatto retromarcia sul Napoli. Ma ad oggi quello che filtra è un'idea totalmente diversa.



DALLA JUVE... ALLA ROMA - Marotta e Paratici non hanno mai avviato una trattativa per Verdi né dato segnali ai suoi agenti, che hanno avuto un comportamento totalmente corretto verso il Napoli. Simone non ha mai detto sì per ripensarci; ha aperto all'idea, si è seduto a un tavolo e ha scelto quando ha preferito, nessuna azione di disturbo in questo caso da parte della Juventus. Niente dispetti, a giugno sarà un'altra storia ma non ci sono trattative impostate o promesse fatte per far rifiutare Napoli, tutt'altro. Mentre chi si sta attivando su Simone adesso è la Roma: Monchi è un suo grande estimatore, Di Francesco vorrebbe allenarlo da anni e lo vedrebbe benissimo largo a destra in quel 4-3-3 che manca ancora di un vero erede di Salah. Ecco perché la Roma ha iniziato a muoversi e informarsi per giugno, Verdi è nel mirino giallorosso mentre la Juve apprezza Verdi, ma non ha mosso i suoi passi in forma ufficiale. Protagonista del mercato, ancora. Il destino di Simone è segnato...