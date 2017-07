Con Lucas Biglia ormai a un passo dal Milan, la Lazio inizia a cercare un sostituto, un uomo che possa prendere in eredità le redini del centrocampo, anche tenendo conto del probabile passaggio di Danilo Cataldi al Benevento. Tra i tanti nomi sondati il più vicino è quello di Lucas Leiva.



NUOVO REGISTA - In un primo momento Tare e Lotito hanno puntato il turco-tedesco Tolgay Arslan del Besiktas Classe '90, il centrocampista non ha nelle corde le stesse geometrie dell'argentino e questo, insieme al costo del cartellino attorno ai 10 milioni, hanno fatto prendere in considerazione altri profili. Qualche settimana fa il primo candidato sembrava essere Luiz Gustavo, ma il brasiliano ha preferito dire sì alla proposta del Marsiglia. Ha preso piede così il nome di Lucas Leiva, che ha un solo anno di contratto con il Liverpool ma che la squadra inglese è pronta a cedere con una discreta facilità. Giocatore di grande esperienza e personalità, secondo Tare è l'uomo giusto per guidare il futuro centrocampo di Simone Inzaghi. Il profilo di Arslan resta sul taccuino dei laziali, ma in questo momento Lucas Leiva è in cima alla lista delle preferenze. La Lazio segue con attenzione anche Davide Di Gennaro, anche lui svincolato dopo l'esperienza al Cagliari.