In casa Lazio continuano ad emergere nuovi particolari sull'accesa discussione tra Simone Inzaghi e Felipe Anderson. Il mister sarebbe entrato nello spogliatoio furioso, dopo Lazio-Genoa, e avrebbe incontrato il brasiliano, uno dei primi ad uscire dal campo. A quel punto, secondo Premium Sport, gli avrebbe urlato tutta la propria rabbia: insulti, grida. E un perentorio: "Tu con me non giochi più".



REAZIONE E NERVI TESI - Felipe Anderson se la sarebbe presa, sarebbero volate parole grosse: "Lo sapevo che saresti venuto da me, te la prendi sempre con me". Faccia a faccia, solo l'intervento dello staff e di Lucas Leiva avrebbe evitato ai due di venire alle mani. Trascinato fuori dallo spogliatoio, mister Inzaghi avrebbe urlato a Leiva: "Parlaci tu, prova a farlo ragionare". Nella settimana di Napoli-Lazio, decisiva, un carico di rabbia e frustrazione è il dono del match contro i ragazzi di Ballardini. Ora sta all'allenatore piacentino rimettere insieme i pezzi. E a Leiva tocca mettere in campo tutta la diplomazia possibile.