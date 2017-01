La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Il Venezia rinnova l'attacco e cerca Caccavallo (Salernitana) ed Eusepi (Pisa). La Reggiana ha chiesto Zapata (ora al Perugia) all'Udinese, ha ceduto Falcone alla Viterbese e potrebbe dare Guidone al Mantova e Nolè al Cosenza. Due colpi in canna per il Modena: Guazzo (Parma) e Milesi (Arezzo). Al Pordenone va Zappa (Pontedera, via Juve). Oggi al Renate arriva Thomas Makinen, centrocampista finlandese del 1997 svincolato dal Mariehamm. E' fatta per Finocchio (Pistoiese) al Padova. La Pro Piacenza cede Cavalli al Como e prende Bianco della Cremonese. L'Arezzo regala al tecnico Sottili due suoi ex del Bassano: dopo Cenetti anche Barison. Lo stesso Bassano prende invece Trainotti (Mantova). Cais (Pontedera) torna alla Carrarese. E' fatta per l'argentino Franco Ferrari dal Genoa al Tuttocuoio. L'Ancona ha offerto un contratto a Vitiello (ex Benevento). La Maceratese rivuole Sabato (Vibonese). A Teramo torna Amadio (Latina). Al Racing Club arriva Ungaro (Potenza). L'Andria prende Vasco (Roma, era al Sudtirol) e prova per Paolucci (Catania). Iunco ha lasciato la Paganese e dovrebbe firmare per il Francavilla. Doppietta Casertana: Soumarè e Diallo (Avellino). Il Monopoli ha chiesto al Vinetot e Persano al Lecce. Il Cosenza tenta per Arrigoni (Lecce) e Kanoute (Juve Stabia). Il Catania vuole Zibert (Juve Stabia). Cocuzza (Akragas) vicino al Messina, Ventola (Lupa Roma) al Siracusa.