Il Manchester United quest'estate sarà ancora una grande protagonista del mercato.ha chiesto nuovi rinforzi per puntare alla vittoria della Premier League che manca ormai da quattro stagioni dopo il deludente sesto posto di quest'anno e la conquista del titolo da parte del Chelsea di Antonio Contevincendo Community Shield, Coppa di Lega e l'Europa League, in finale contro l'Ajax guadagnando così l'accesso diretto alla Champions League. Nel secondo capitolo della sua avventura all'Old Trafford la società è pronta ad accontentare la lunga lista dell'allenatore con grandi acquisti per ogni reparto dopo il trasferimento record di Pogba l'estate scorsa.I Red Devils hanno già deciso di, nonostante i 28 gol in 46 presenze questa stagione, a causa del grave infortunio ai legamenti del ginocchio che lo terrà lontano dai campi ancora per diversi mesi. Il suo futuro potrebbe essere in MLS con i Los Angeles Galaxy o in Europa con il Malmo, la squadra svedese che lo ha fatto esordire., di cui è il miglior marcatore della storia (253 gol), dopo aver vinto tutto con i Red Devils ma vivendo un ultimo anno da attore non protagonista. L'attaccante classe '85 potrebbe fare qualche chilometro e tornare a Liverpool, per rivestire la maglia dell' Everton.che è sempre più attirato dall'offerta del Real Madrid campione d'Europa in carica. La valutazione del giocatore però, che si aggira sui 40 milioni, è ritenuta per adesso troppo alta dalla dirigenza dei blancos, ma l'affare non è tramontato. Altri giocatori che non rientrano più nei piani di Mourinho sono uno dei due difensori centrali inglesiSmalling e Jones,così come potrebbe lasciare un terzino tra Darmian e Young.per 35 milioni di euro che è pronto a essere schierato di fianco a Eric Bailly., centrocampista brasiliano di 23 anni che arriva da una buona stagione con il Monaco campione di Francia. Il prezzo del suo cartellino è di circa 45 milioni e il club inglese ha già trovato l'accordo con il suo procuratore Jorge Mendes.per giocare con più continuità dopo una stagione fantastica per le statistiche individuali ma deludente sotto l'aspetto dei minuti giocati soprattutto nelle gare più importanti. Come ci ha rivelato il suo agente in esclusiva , il suo assistito è quindi vicino a volare in Inghilterra convinto da Mourinho e dal grande fascino del Manchester United. L'affare è vicino a chiudersi sulla base di 70 milioni di euro, un prezzo che potrebbe abbassarsi se rientrasse nell'affare De Gea nello scambio.Mourinho vuole un nuovo terzino sinistrodel Tottenham che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. In attacco perso Griezmannche ha deciso di restare all'Atletico Madridancora per un anno a causa della sanzione inflitta al club dalla Fifa,(c'è ancora però distanza tra domanda, 50 milioni di euro, e offerta ferma a 40),nel mirino anche di Spalletti), trequartista colombiano in uscita dal Real Madrid assistito da Jorge Mendes, procuratore anche di Mourinho, con il quale il Manchester United continua a fare affari.I tifosi dello United possono stare tranquilli non solo per il mercato stellare che è pronto a fare la società ma soprattutto per una particolare statistica del loro allenatore.infatti con tutte le squadre che ha allenato dal Porto al Chelsea ma anche al Real Madrid e all'InterLa tradizione continuerà anche con il Manchester United?