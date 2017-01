Obiettivo numero uno in difesa. Senza dubbi. L'Inter vuole un centrale forte, di prospettiva ma decisamente già pronto per la prossima estate. E da alcune settimane il mirino si è prepotentemente concentrato su Kostas Manolas, difensore greco della Roma che ormai da anni si sta affermando come uno dei migliori in Serie A. Ma dove nasce l'assalto nerazzurro, studiato in vista della prossima estate (non per gennaio)? Alla base di tutto c'è un rinnovo di contratto che è stato promesso a Manolas dal luglio scorso, quando la Roma ha rifiutato tante offerte importanti, dall'Arsenal come dal Chelsea. E anche alcuni sondaggi italiani (piaceva alla Juventus). Senza però poi trovare una nuova intesa col difensore greco.



RINNOVO E CLAUSOLA - Nelle discussioni con l'entourage, infatti, si è affrontato il discorso rinnovo più volte partendo da basi diverse. Manolas pretendeva oltre 3 milioni all'anno, l'offerta giallorossa non si è mai mossa dai 2 milioni, massimo 2,5 a stagione con i bonus. Un discorso anche abbastanza urgente, visto che il greco guadagna 1,5 milioni di euro e vuole adeguare il suo stipendio a quello dei big nella rosa della Roma. In più, si è parlato di clausola rescissoria che la società avrebbe voluto valida solo per l'estero e a cifre molto alte. Anche qui la trattativa si è bloccata, fino ad arrivare all'apertura ad altri club. E allora le parole dell'agente, l'inserimento forte dell'Inter, i club inglesi ancora attenti. La Roma rilancerà per convincere Manolas? Sarà una lunga primavera...