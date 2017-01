Il calciomercato è ufficialmente aperto e i club di Serie A hanno già iniziato le prime trattative; di seguito tutti gli aggiornamenti , ora per ora, delle operazioni 'minori' dei club del campionato italiano:



11.40 FIORENTINA, TRIS D'ACQUISTI - La Fiorentina è in attesa di sapere quello che farà Nikola Kalinic. Il club viola sta attendendo la risposta che il croato deve ancora dare ai cinesi del Tianjin Quanjian che gli hanno fatto una proposta faraonica. Qualora arrivassero questi soldi, i gigliati, secondo La Nazione potrebbero effettuare un tris di acquisti, con un rinforzo per ogni reparto. I nomi indicati dal giornale sono: Zaza, liberato dal West Ham via Juventus e poi i prestiti di Sahin dal Borussia Dortmund e Tonelli dal Napoli.



10.20 GENOA: BORJA DOPO PINILLA? - L'arrivo di Mauricio Pinilla al Genoa non blocca l'interesse dei rossoblu per l'attaccante colombiano Miguel Borja.



9.20 L'UDINESE VENDE - Arriva dal profilo Twitter del presidente del Malaga Abdullah N Al Thani l'ufficialità dell'arrivo dall'Udinese di Adalberto Penaranda. L'attaccante era approdato in Friuli la scorsa estate in prestito dal Watford.