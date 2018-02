Incontro doveva esserci, incontro c'è stato. Il commissario della FIGC, Roberto Fabbricini, aveva espresso la sua volontà di voler incontrare l'amministratore delegato del Milan subito dopo le notizie pubblicate dal Corriere della Sera sulla situazione finanziaria di Yonghong Li. Accompagnato dal sub commissario, ed ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, l'incontro è andato in scena a Roma.



L'INCONTRO - I tre hanno bevuto un caffè in un incontro durato mezzora nel quale Fassone e Fabbricini hanno avuto l'occasione di conoscersi. C'è stato un rapido punto di condivisione sull'andamento della gestione del club alla luce della buona semestrale. Si è parlato, inoltre, di politica sportiva, degli scenari tra Federazione e Lega, del nuovo corso Gattuso e dei metodi di lavoro del tecnico milanista.



RIFINANZIAMENTO - Presumibilmente, si è parlato anche del discorso rifinanziamento con Elliott. Le trattative con Merrill Lynch per spalmare il debito su più anni proseguono: c'è la volontà di chiudere il tutto entro aprile. In campo e fuori, il Milan continua a lavorare.