Come se il mistero sulla trattativa tra Sino Europe Sport e Fininvest per la cessione del Milan non fosse già fitto di suo, dalla prestigiosa agenzia di stampa Reuters arrivanovi ha svelato ieri in anteprima e in esclusiva la notizia dell'arrivo di un nuovo acconto di 20 milioni di euro nelle casse di Fininvest , che rappresenta una tranche dell'ultima caparra da 100 che consentirebbe a SES di firmare un nuovo contratto per continuare a trattare l'acquisto del Milan.In missione in Cina, alla ricerca delle persone e delle compagnie che comporrebbero la cordata o comunque il gruppo dei finanziatori, gli inviati della Reuters hanno svelato cheIl personale di sorveglianza e alcuni impiegati che lavorano nella stessa struttura hanno dichiarato di aver sentito parlare di Sino Europe, ma di non aver mai visto nessun dipendente aggirarsi nel palazzo.