. Passo dopo passo, una trattativa che procede bene ancor più dopo l'incontro di ieri , nel cuore di Milano. Maoperativo su tantissimi tavoli. Da qui l'incontro con l'entourage di Lorenzo Pellegrini (la Roma non molla, tutt'altro), i sondaggi per Mateo Kovacic (la valutazione del Real è elevata) e in lista sottolineato in rosso anche il nome di, centrocampista del Sassuolo cresciuto nelle giovanili dell'Inter fino ad essere ceduto alla Samp, poi finito in Emilia.. Duncan è ritenuto uno 'da Milan' per caratteristiche, personalità, età giusta per il grande salto (24 anni): ripetuti infortuni lo hanno frenato quest'anno al Sassuolo, nella stagione precedente è stato grande protagonista con Di Francesco. Elo vedrebbe come buon investimento per completare il pacchetto dei centrocampisti, così il Milan si è informato e ha. Un obiettivo concreto insieme a Kessie, uno non esclude assolutamente l'altro, anche visto che la pista per l'ivoriano è decisamente calda e ben avviata verso la conclusione. Il nuovo Milan riparte dal centrocampo. Duncan entra prepotentemente nella lista di Mirabelli...