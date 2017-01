, sempre e solo. Questo è l'unico nome cheMilan ha sul taccuino, e in mente, per il mercato di gennaio. Adrianoè sempre al lavoro per l'esterno offensivo dell', fuori dai piani di Ronald: in campionato l'ex Barcellona non mette piede in campo dal 10 dicembre. Poi due panchine contro Arsenal e Leicester e 4 tribune. Messaggi chiari, messaggi limpidi per il recordman dell'Under 21 spagnola: spazio non ce n'è.E allora cosa blocca l'affare? L'è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche per non lasciarlo partire: i prossimi giorni possono rivelarsi decisivi per vestire con la maglia dei toffees Memphis, con le valigie in mano al. L'alternativa è Belfodil. Una volta certificato l'arrivo di uno dei due giocatori offensivi, Deulofeu può partire. Montella lo aspetta, il Milan è pronto a inserire il diritto di riscatto e di puntare sull'ex canterano blaugrana anche in futuro: l'interesse di Middlesbrough e Celta Vigo non fa paura. Il giocatore vuole il Milan.