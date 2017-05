Nella lunga telenovela per il rinnovo di Gigio Donnarumma, ora il Milan sta pensando di scegliere la linea dura. Secondo il Corriere della Sera, infatti, il club di via Aldo Rossi ha lanciato un ultimatum a Mino Raiola, agente del portiere rossonero: o rinnova entro giugno il contratto in scadenza nel 2018, o passerà un anno intero in tribuna. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli non hanno infatti intenzione di cominciare la nuova stagione con la questione ancora aperta.



NIENTE CESSIONE - Sempre secondo il CorSera, i dirigenti di Casa Milan hanno già avvisato Raiola di non avere intenzione di cedere Donnarumma nella prossima finestra di mercato, con o senza rinnovo. Nonostante gli interessamenti arrivati da più parti, soprattutto dal Manchester City di Pep Guardiola. Dopo il messaggio di Montella di qualche giorno fa ("Gigio deve capire cosa vuol fare da grande"), ora questa decisione. Il Milan mette fretta al suo gioiello.