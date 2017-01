Giornata calda per il futuro di: stando a quanto appreso da Calciomercato.com gli agenti del giocatore sono arrivati in Italia e nel pomeriggio avranno un vertice con il giocatore e il Milan per capire le intenzioni del club rossonero. Si lavora allo scambio di prestiti con il Genoa (che porterebbe il francese in Liguria e Ocampos a Milano), ma l'attaccante vuole anche capire quali siano i progetti futuri del club di via Aldo Rossi: la formula del prestito (secco, con diritto di riscatto, ecc.) e se a giugno ci sarà un piano di rilancio o le strade saranno comunque destinate a dividersi.Al di là dei piani del Milan Niang ribadirà le proprie intenzioni: prendersi un po' di tempo per riflettere sul possibile ritorno in rossoblù e attendere. Dubbi sulla volontà di vestire nuovamente la maglia del Genoa, che però: ad oggi infatti, come appreso da Calciomercato.com, dall'Inghilterra è arrivato solo qualche interessamento ma nulla più. A questo si devono dunque i tentennamenti di Mbaye, che vorrebbe aspettare eventuali nuove opportunità negli ultimi giorni di mercato.