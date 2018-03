Il difensore del Napoli Raul Albiol ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca: "Il nostro obiettivo all'inizio della stagione era di arrivare a dieci giornate dalla fine con la possibilità di vincere il campionato. A questo punto della stagione, negli anni passati la Juventus aveva già un bel vantaggio sulle altre, questa volta invece dipende anche da noi, e questo è importante. Sono rimasti nove turni e adesso si soffre molto di più, visto che tutte le squadre giocano per qualcosa: la salvezza, l'Europa... La Juve, poi, è storicamente ed economicamente la squadra piu' forte in Italia. Ha vinto più di 30 scudetti, gli ultimi sei consecutivamente, ha giocato nove finali di Champions League, due nelle ultime tre stagioni, e ogni estate investe 30-40 milioni di euro o anche di più. Dopo i bianconeri ci sono Milan e Inter, poi la Roma".



Sui meriti di Sarri: "Dal primo giorno con lui sono cresciuto, ho imparato tante cose e mi sono trovato molto bene. Da tre anni siamo quasi lo stesso gruppo di giocatori, stiamo migliorando ogni stagione e questo ti da' fiducia per continuare a crescere. La sua idea di gioco si adatta molto bene alle nostre caratteristiche. In questa stagione, inoltre, abbiamo migliorato molto in difesa. Ora dobbiamo portare a casa un titolo, che si spera sia lo scudetto".