. Gli azzurri hanno approcciato la finestra di mercato invernale con un unico grande. Un'alternativa che sia però di qualità, non un rattoppo, un inserimento che aggiunga caratteristiche nuove all'attacco partenopeo. Ebbene,, esterno francese classe '96, preso da svincolato dopo l'esperienza al Tolosa, ufficializzato l'11 gennaio dal consueto tweet del presidente De Laurentiis. Da quel momento una lunga, infruttuosa attesa.Il valzer dei "ci siamo, anzi forse no" ha accompagnato i tifosi azzurri per tutto il mese di gennaio.interessa, ma non è utile a Sarri perché contropiedista e va al Watford,non arriva perché preferisce la Premier (il Tottenham), ma soprattutto, esempio che ingloba tutta la frustrazione azzurra. Tutto ok con i felsinei, cifra concordata anche con il giocatore, che però al momento del dunque si tira indietro: non vuole lasciare Bologna, non a metà stagione almeno.? Per l'ala tedesca dell'Ajax, in scadenza di contratto a giugno 2018, Giuntoli aveva da tempo trovato un accordo per portarlo all'ombra del Vesuvio a fine annata. Viste le difficoltà palesatesi nelle altre trattative, si era deciso di anticipare lo sbarco in Campania in questa sessione di mercato: venerdì Younes arriva a Roma, visite mediche superate a Villa Stuart, accordo trovato con i lancieri per 4 milioni, lui in tribuna domenica ad assistere alla vittoria dei suoi futuri compagni contro il Bologna dell'ingrato Verdi. Ma il consueto tweet presidenziale quando arriva? Non arriva perchè, causa problemi familiari, Younes rimanda l'approdo a Napoli.Una volta assimilato il gran rifiuto di Verdi, Giuntoli, su specifica richiesta di Sarri, ha puntato i fari su Matteo: profilo ideale, esterno offensivo utilizzabile su entrambe le fasce d'attacco, affermato e con esperienza, ma disposto a partire indietro nelle gerarchie del mister toscano. Un matrimonio da favola, che ha resistito anche all'La dirigenza partenopea ha proposto il prestito di, ierisi è spinta a chiederealla Sampdoria, per poi utilizzarlo come pedina di scambio. Niente da fare, anche i doriani hanno chiuso le porte. E per ora il Benevento non mollaNelle ultime ore tutti i problemi sembravano finiti: l'Everton aveva proposto Davy, mezzala offensiva ex Ajax. L'accordo tra le due società era stato velocemente trovato: prestito con diritto di riscatto. Ma l'inciampo era dietro l'angolo: non trovata l'intesa con l'olandese a causa dei diritti di immagine. Trattativa arenata, senza eccessivi rimpianti in quanto il classe '93 non sarebbe stato utilizzabile in Europa League.Viste le difficoltà tuttora esistenti per Politano, Giuntoli sta sondando un'ulteriore pista, che porta a Diego, fantasista brasiliano del Cagliari. Intanto per cautelarsi ha bloccato il prestito di Machach al Carpi. Qualora non arrivasse nessuno, Zinedine rimarrebbe a Napoli. L'idea Farias, un barlume di speranza ancora vivo per Politano, e allora si continua a trattare, senza sosta. Oramai il conto alla rovescia è partito, ogni minuto è prezioso.