Una cascata di milioni, almeno 34 stando ad una stima forse fatta per difetto. A tanto ammonta, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il «minimo garantito» per il Napoli in caso di accesso alla fase a gironi di Champions. E si tratta solo di premi Uefa, senza contare botteghino e bonus degli sponsor.



Il gettone di presenza tra le 32 è di 12,7 milioni. Poi bisogna aggiungere il market pool: circa 112 milioni da suddividere con Juventus e Roma.



Metà in base al piazzamento in campionato (al Napoli terzo spetterebbe il 15%, cioè poco più di 8 milioni),

Metà in funzione del numero di partite in Champions (nell’ipotesi peggiore, col Napoli eliminato ai gironi e le altre due italiane finaliste, agli azzurri spetterebbero circa 11 milioni).



I 2 milioni che vanno a chi si qualifica attraverso i playoff chiudono il cerchio: circa 34 milioni di premi Uefa.



Questi i premi per il 2017-18:



12,7 milioni alle partecipanti ai gruppi (1,5 milioni per ogni vittoria, 500mila per ogni pareggio);

6 milioni a chi si qualifica agli ottavi

6,5 ai quarti

7,5 alle semifinali

11 alla finalista

15,5 alla vincitrice