Freschi di cambio di maglia, subito in gol. Azzerando i tempi di adattamento alle nuove realtà, mettendosi alle spalle le incertezze della prima parte della stagione. Federico, Lucae Gaetanosono i protagonisti degli affari dalla redditività più immediata di questa sessione di mercato. Al debutto con la nuova squadra hanno potuto subito esultare, rinfrescando vecchie emozioni. In Calabria l'esterno d'attacco ci è tornato, in prestito dal, dopo i fasti della promozione in A nel 2016 (11 reti). La maglia rossoblù lo fa sentire particolarmente a suo agio,. Festa di famiglia assicurata, nel weekend in cui anche il gemello Matteo ha fatto abbracciare i tifosi della Salernitana Un altro remake più che mai riuscito è stato quello di Lucaaldove si era fatto particolarmente apprezzare nella seconda metà della passata stagione. Subito a segno ad Ascoli, con il gol per il decisivo 2-1 a favore dei veneti. L'exè oggi di proprietà dell', così come Gaetano(arrivato dal Palermo) che - nella stessa partita - ha bagnato nel migliore dei modi il suo esordio. Ma la squadra di Sersenon ha potuto festeggiare.@pietroscogna