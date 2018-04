: 20 gol in stagione, un derby ribaltato quando sei sotto 2-0 con una tua doppietta, l'accoglienza dei tuoi tifosi a Terni e la speranza di potersi salvare. De Canio ha ridato vita a una squadra che non aveva più speranze: la Ternana crede alla permanenza in Serie B e lo fa anche grazie al suo bomber. Applauso ai tifosi: che sostegno e che accoglienza in città.: da paura, fa paura. La Serie A dista una sola vittoria dopo il poker rifilato al Frosinone al Benito Stirpe. Ieri Caputo ha segnato il suo 24esimo gol stagionale, i toscani in stagione ne hanno fatti 82: il record di gol del Pescara di Zeman targato Insigne-Immobile-Sansovini dista solamente 8 reti. E mancano 5 gare alla fine...: tripletta, la prima in Serie B, nel momento più delicato della stagione, contro lo Spezia. Se il Pescara vuole salvarsi si deve aggrappare all'attaccante di proprietà della Juventus. : manca Nestorovski, il peso delle giocate offensive del Palermo è tutte sulle spalle del brasiliano scovato da Serse Cosmi sui campi di Malta. E lui risponde presente: suo il rigore dell'1-0 contro l'Avellino in una partita da non sbagliare, e il secondo posto è stato riconquistato.: il gol del 3-2, il gol che sancisce la rimonta dell'Entella sulla Pro Vercelli. Primo gol in stagione e 3 punti fondamentali per la corsa alla salvezza.: ci ha provato a Parma, rischiando di pareggiarla nei minuti finali. La squadra di Calabro si è svegliata però troppo tardi: la vittoria manca da un mese, i playoff sono andati. Serviva un pizzico di coraggio in più.: avanti, per due volte, con il mancino di Ciano, si fa rimontare. Come all'andata. Longo ha reso onore all'Empoli, ma quella ciociara era una macchina che doveva e poteva competere con i toscani.: effetto Foscarini già finito? Il calendario era duro, i due ko con Frosinone e Palermo compromettono la situazione. E i playout sono lì, che pressano.: la vittoria manca dal 30 marzo. In piena zona playout, la sconfitta casalinga contro il Venezia puzza di squadra che non ha smesso di lottare.che cosa ha combinato il portiere del Foggia? Rinvio sbagliato e palla regalata a Nené, che scarta il regalo e realizza la rete del pareggio barese. Un errore grossolano: per il sogno playoff ora bisogna battere il Cittadella.@AngeTaglieri88