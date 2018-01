dei tantissimi che sono di proprietà bianconera in giro per l'Italia. Tra questi, uno dei prodotti più interessanti passati dal settore giovanile della Juve:, un'operazione che, se definita, completerebbe un percorso di prestito biennale con il cartellino totalmente nelle mani del club neroverde. Un intendimento confermato anche dal recentissimo no a una proposta da 10 milioni di euro recapitata dal Newcastle di Rafa Benitez, che avrebbe voluto da subito l'ex Espanyol. Ma perché questa idea?- A meno di casi in cui l'esplosione dei giovani bianconeri è palese e totale,; questa la scelta della società per situazioni come quella di Lirola, destinato a crescere ancora al Sassuolo e intanto pronto a portare denaro fresco nelle casse della Juve. Se poi negli anni dimostrerà di valere, sarà riacquisto per cifre naturalmente più alte:, varrà anche per altri giovani di proprietà Juve come - in ordine di tempo - anche(a titolo definitivo al Perugia) e chissà(piace al Cagliari).di fronte a una crescita oggettiva. E intanto, Lirola può salutare davvero...