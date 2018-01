Sarà una settimana davvero strana per Daniele Pradè, che era atteso da un triplo confronto con le sue ex squadre. Ieri la Sampdoria ha battuto la Fiorentina, una squadra che ha rappresentato una grande fetta del passato del responsabile dell'area tecnica doriana, mentre mercoledì i blucerchiati si ritroveranno di fronte la Roma per il primo dei due confronti contro i giallorossi. Il dirigente doriano non ha saputo nascondere il suo entusiasmo per la vittoria ai microfoni di Samp Tv: "E' stata una grande Sampdoria, una Sampdoria che si è ritrovata e che già dai primi minuti aveva brillantezza, lucidità e voglia. Abbiamo battuto la Fiorentina sia individualmente che collettivamente, vincendo i singoli duelli dal punto di vista tecnico, e siamo stati anche molto presenti sotto il piano fisico".



Un elogio speciale va ovviamente a Quagliarella: "Siamo contentissimi per Fabio, speriamo continui così. Il suo rendimento è segno di forza, ma anche di professionalità perchè si fa sempre trovare pronto e lavora tanto in settimana, si merita questi riconoscimenti. Per arrivare a tali traguardi individuali c'è però il lavoro di squadra, e chi sta vicino a lui lo mette in condizione di fare gol".



La Sampdoria adesso non si vuole porre obiettivi: "Io sposo le parole del nostro allenatore, Giampaolo dice che noi non ci dobbiamo fermare a vedere dove siamo, ma di migliorarci partita dopo partita. In questo momento noi siamo sesti, e cercheremo di migliorarci. A fine stagione vedremo dove siamo. Questa è una vittoria importante, perchè nello scontro diretto vale tanto, è come aver preso un punto in più. E' un successo che vale quattro punti, non tre. Alla gara con la Roma ci arriviamo bene - ha concluso Pradè - ogni partita è una gara a sé, certo il calendario è strano però noi ci faremo trovare pronti. E' la mia ex squadra, c'è tanto della mia passione, tanto della mia vita, però come sempre dobbiamo andare avanti, perciò dico: 'Forza Samp'."