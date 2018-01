Tra Chelsea e Manchester United, rispunta il PSG su Alex Sandro. Il terzino brasiliano probabilmente resterà alla Juventus fino al termine della stagione, ma tra giugno e luglio tutto porta a pensare che andrà in scena un'asta ricchissima. I bianconeri non hanno fissato un prezzo, ma visto il portafoglio smisurato delle pretendenti e l’aumento generale delle valutazioni non stupirebbe se si arrivasse a quota 60-70 milioni. Cifre che, come si legge su Tuttosport, la Juventus non potrebbe rifiutare. In caso di affondo francese su Alex Sandro, i bianconeri faranno un tentivo per il giovane-vecchio pallino Adrien Rabiot (contratto in scadenza nel 2019) e per Thomas Meunier, terzino belga chiuso da Dani Alves sotto la Tour Eiffel.