Pitbull in campo, romanticone fuori: un Gary, quello di ieri. Fiori d'arancio in vista per il difensore dell’Inter dopo lache ha fatto ieri alla sua Cristina. Una dichiarazione d’amore in grande stile, con uncon la scritta: "Cris, sposami. Ti amo!". Alla proposta del cileno è seguito il sì della sua dolce metà. Nelle foto postate su Instagram si vede prima un pranzo con la sorpresa dell'anello (Medel si è inginocchiato per porgerlo a Cristina), poi la mano della fidanzata con l’anello al dito e infine la coppia con il mare sullo sfondo e in cielo la proposta aerea di matrimonio.