Le voci si rincorrono, occasioni di mercato: funziona così. Aaron Ramsey è uno degli ultimi nomi spuntati per il centrocampo della Juventus, un'idea di lusso quella che porta al centrocampista gallese classe '90 che ormai da anni è colonna dell'Arsenal di Wenger. Eppure, il suo contratto va a scadenza tra poco più di un anno - giugno 2019 - e fin qui non è stato trovato l'accordo per rinnovare.



RINNOVO FERMO - Anzi, come accaduto per Alexis Sanchez, le proposte ripetute della società si sono infrante sul muro dell'entourage di Ramsey. Il centrocampista pretende cifre alte e chiarezza sui programmi, altrimenti è pronto a fare altre scelte: questo è il motivo della sua mancata firma fino ad oggi, ma non ancora esclusa dal gallese che tiene una porta aperta all'Arsenal in caso di rilancio economico e progettuale sostanzioso. Legato naturalmente anche al futuro di Wenger, nuovamente in bilico dopo un'altra stagione senza soddisfazioni, almeno fino a questo momento.



PROBLEMA JUVE - Da qui l'idea di alcuni intermediari pronti a proporre Ramsey alla Juventus, a caccia di centrocampisti per la prossima estate. Ad oggi, i bianconeri non hanno intavolato una vera e propria trattativa perché danno priorità ad altre piste per il centrocampo: Emre Can su tutte, Pellegrini e Cristante ancora in corsa, nessuna sorpresa è da escludere mentre si è raffreddata l'idea Paredes per ragioni di costi. Ramsey però è un obiettivo complesso perché Marotta e Paratici sanno molto bene come su di lui abbiano iniziato a fiondarsi le big inglesi - il Chelsea come le due di Manchester - proponendo un ingaggio inarrivabile al gallese e rendendo l'asta sempre più complicata. Per adesso dialoghi informativi e proposte verbali, ma se Aaron decidesse di non rinnovare definitivamente sarebbe una corsa molto legata alla Premier e tosta per la Juventus. Che mantiene Ramsey in lista ma è concentrata su altri nomi.