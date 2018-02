in zona Terme di Caracalla in un fuori strada che non ha coinvolto altri veicoli. Il terzino si stava dirigendo in zona Colosseo quando ha perso il controllo della sua auto di lusso per ragioni ancora da appurare e si è andato a scontrare all'altezza del palazzo della FAO.visto che già il 9 novembre 2016 aveva distrutto la sua vettura a Piazza dei Tribunali (sempre alle 5 di mattina) andandosi a scontrare contro dei paletti divisori.Intanto la società giallorossa hada solo a Trigoria con il preparatore atletico.