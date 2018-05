Una notte magica soltanto a metà. Lanon riesce nell'impresa di ribaltare il 5-2 subito ad Anfield nella semifinale di andata die, nonostante la vittoria per 4-2, viene eliminata dalche vola a Kiev in semifinale. Tante le mosse a sorpresa diche oltre a Patrik Schick sceglie anchenel suo 11 titolare segnando una tappa importante per il prosegue della carriera del centrocampistaQuella di questa sera non è stata una partita qualunque Pellegrini. Nei contratti sottoscritti in estate con il suo agente al momento del riacquisto dalper 10 milioni di eurodisputata in stagione dal centrocampista. E quella contro il Liverpool di questa sera è esattamente la gara che ha portato all'attivazione della clausola che potrà salire di altri 500 mila euro per ogni altra presenza da almeno 45 minutiCon un prezzo alla portata di tutti i top club italiani, Pellegrini è sicuramente uno dei migliori centrocampisti di prospettiva del nostro campionato. Fra gli estimatori del classe '96 c'è sicuramente il direttore sportivo dell'Inter,. Ma il club che è sicuramente in vantaggio è la Juventus che da tempo ha individuato nel giallorosso il profilo ideale per dare nuova linfa al proprio centrocampo ed è anche l'unica ad avere a disposizione un budget che permetterebbe di pagare tutti e subito i 25 milioni richiesti. E la Roma? Da tempo tratta un rinnovo che però tarda ad arrivare...@TramacEma