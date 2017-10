La Roma svolge l'allenamento di rifinitura a Trigoria prima della partenza, programmata nel pomeriggio, per Londra, dove stasera Di Francesco e Dzeko saranno in conferenza stampa a 24 ore dalla sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea. L'inizio dell'allenamento in campo, previsto sul Campo C perché il terreno principale del centro sportivo è sottoposto a lavori di rifacimento, è stato anticipato da una sessione video e da un lavoro in palestra. Regolarmente presenti in gruppo Rick Karsdorp, Kevin Strootman e Stephan El Shaarawy.