La sfida di questa sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Genoa avrà uno spettatore d'eccezione: il commissario tecnico dell'Argentina Jorge Sampaoli.



Il selezionatore dell'albiceleste, impegnato in queste settimane in un tour tra i vari campionati europei, farà tappa anche a Torino per assistere dal vivo alle prove del bianconero Gonzalo Higuain e del rossoblù Nicolas Spolli, mentre non potrà fare altrettanto con l'infortunato Paulo Dybala.



L'attenzione dell'ex allenatore del Siviglia si concentrerà dunque sul duello che vedrà opposti il Pipita ed il Flaco, anche se le speranze di quest'ultimo di essere convocato per il mondiale in Russia non appaiono molto alte: "Non penso alla nazionale - ha detto Spolli al Secolo XIX - perché nel mio ruolo ci sono tanti giocatori forti che giocano in top club. Se Sampaoli viene li posso al massimo offrire un caffè. Se poi volesse fare un salto a Marassi può divertirsi e vedere uno stadio molto argentino".



Insomma, nonostante l'ottima stagione disputata con il Grifone l'ex romanista è convinto di non rientrare nei piani del suo selezionatore. Un motivo in più, questa sera, per fargli cambiare idea.