Il mercato dellaper quanto riguarda le entrate si è incentrato in particolare sul nome di Robin, centrocampista offensivo del. Tra i rosanero e i blucerchiati, oltretutto, ci sarebbe già l'accordo. Nei giorni scorsi il Doria aveva formulato al club siciliano un'offerta da 400 mila euro per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 2,4 milioni Secondo l'edizione genovese de La Repubblica l'accordo tra Samp e Palermo ci sarebbe già, così come l'intesa con il giocatore. La trattativa però non viene ancora formalizzata perchè da Corte Lambruschini si trovano bloccati. Due sono i motivi che frenano la buona riuscita dell'operazione. Innanzitutto, la Samp non può concretizzarla se prima il giocatore svedese nonil suo contratto con la società di Zamparini, La seconda condizione fondamentale per vedere Quaison in blucerchiato è che si muova qualcosa in uscita.Gli indiziati a lasciare Genova sarebbero in particolare due: uno è Ante, per cui si è fatto sotto il Benevento ma che è conteso anche dal Crotone (la Samp però non sembra disposta a cederlo gratis, pagando pure parte dell'ingaggio). L'altro, invece, è Ricky, per cui si sono mosse Celta Vigo e Monaco.@MontaldoLorenzo