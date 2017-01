Laè pronta a piazzare un nuovo colpo di prospettiva. Il mercato doriano per quanto riguarda i difensori è in gran fermento, e il nome caldo nelle ultime ore è quello di Lorenco, centrale di proprietà dell'Il giocatore, classe 1996 fisicamente molto prestante (è alto circa 195 centimetri) è già entrato nel giro della nazionale Under 21 croata, Parecchie società lo avevano appuntato e lo avevano seguito, e tra queste ci sarebbe anche il club blucerchiato. La Samp secondo alfredopedulla.com aveva chiesto in passato informazioni sul giocatore, ma oggi si sarebbe svolto unche potrebbe risultare decisivo per il futuro del calciatore. I blucerchiati potrebbero essere sul punto di affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni di uno dei profili più interessanti del calcio balcanico.@MontaldoLorenzo