Già da qualche tempo laè al lavoro su un colpo di prospettiva. Il nome su cui si stanno concentrando gli sforzi degli scout blucerchiati è quello di Lovro, centrocampista croato classe 1998, considerato da molti addetti ai lavori uno dei più promettenti talenti croati in rampa di lancio Secondo Il Secolo XIX lunedì ci sarebbe stato un nuovo contatto diretto tra la Samp e la Lokomotiv Zagabria, proprietaria del cartellino del giocatore. Il club biancoblù ha chiesto una cifra piuttosto corposa per il gioiellino: servono circadi euro per liberare Majer. La trattativa non è semplice, ma la Samp vuole provare a portare a compimento l'operazione prima del 31 agosto.