In casa Sampdoria sono già iniziate le grandi manovre per sostituire Torreira, sempre più al centro delle voci di mercato con la new entry Tottenham che sta corteggiando il centrocampista blucerchiato. Secondo Tuttosport, il club di Corte Lambruschini ha puntato gli occhi su Sandro, arrivato a gennaio al Benevento in prestito gratuito dai turchi dell’Antalyasport. Il centrocampista brasiliano, che è in scadenza di contratto a giugno 2018 e arriverebbe a parametro zero, in questi mesi ha dimostrato di aver superato alcuni problemi fisici che gli avevano impedito di fare il salto di qualità dopo aver collezionato 7 presenze nella nazionale olimpica e 17 nella nazionale verdeoro. Un mediano di sostanza ma molto diverso, per caratteristiche fisiche, da Torreira visto che è alto quasi un metro e novanta.